Решите в столбик заранее спасибо номер 191

Математика
Решите в столбик заранее спасибо номер 191
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1780*23=40940 7820*36=281520 607*250=151750 706*304=214624 14490:70*31=207*31=6417 184200:600*67=307*67=20569
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