Переведите Плавать,срывать цветы,надевать пальто,уставать от чего-либо , носить ??линную юбку,Кататься на лыжах ,хороший денек, поехать в аэропорт, смотреть телевизор,лепить снеговика,хорошо проводить время,устроить пикник, ис...
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Переведите Плавать,срывать цветы,надевать пальто,уставать от чего-либо , носить ??линную юбку,Кататься на лыжах ,хороший денек, поехать в аэропорт, смотреть телевизор,лепить снеговика,хорошо проводить время,устроить пикник, искать что-либо. ____________ Тепло, и идёт дождь, сейчас жарко. Светит солнце. На улице замечательно. Морозит,Идёт снег. холодно,какая погода сейчас в Шотландии,В России много снега зимой.,Какое сейчас время в Австралии?,какого размера юбка?,Как на мне смотрится это платье?, это мне не подходит.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Swim, tear flowers, put on a coat, tired of smth, wear long skirts, ski, good day, go to the airport, watch the TV, make a snowman, to have a good time, throw a picnic, to search for smth warm, raining, it's hot now, sun is shining, it is wounderful outside, freezing, snowing, cold, what's the weather like in Scotland, there is a lot of snow in Russia, what time is it in Australia, what size is this skirt, how does this dress look on me, it doesn't fit me.
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