Переведите Плавать,срывать цветы,надевать пальто,уставать от чего-либо , носить ??линную юбку,Кататься на лыжах ,хороший денек, поехать в аэропорт, смотреть телевизор,лепить снеговика,хорошо проводить время,устроить пикник, ис...

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Переведите Плавать,срывать цветы,надевать пальто,уставать от чего-либо , носить ??линную юбку,Кататься на лыжах ,хороший денек, поехать в аэропорт, смотреть телевизор,лепить снеговика,хорошо проводить время,устроить пикник, искать что-либо. ____________ Тепло, и идёт дождь, сейчас жарко. Светит солнце. На улице замечательно. Морозит,Идёт снег. холодно,какая погода сейчас в Шотландии,В России много снега зимой.,Какое сейчас время в Австралии?,какого размера юбка?,Как на мне смотрится это платье?, это мне не подходит.

Автор: Гость