Почему Япония согласилась оставить американские войска в стране после подписани?? сепаратного мирного договора

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Почему Япония согласилась оставить американские войска в стране после подписани?? сепаратного мирного договора
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сепаратный мирный договор не всегда является гарантией стабильности, тем более что другие стороны процесса могут придерживаться иной тчки зрения по вопросу заключения мира. Войска остались в качестве гарантии безопасности.
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