Почему Япония согласилась оставить американские войска в стране после подписани?? сепаратного мирного договора
История
Почему Япония согласилась оставить американские войска в стране после подписани?? сепаратного мирного договора
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сепаратный мирный договор не всегда является гарантией стабильности, тем более что другие стороны процесса могут придерживаться иной тчки зрения по вопросу заключения мира. Войска остались в качестве гарантии безопасности.
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