Установіть відповідність між фразеологізмом у реченні та його синтаксичною ролл?? Речення 1. Ця подія відбулася за царя Гороха. 2. Од страху моя душа в п’яти сховалася. 3. Дівчата як кров з молоком намагалися переспівати па...
Українська мова
Установіть відповідність між фразеологізмом у реченні та його синтаксичною ролл?? Речення 1. Ця подія відбулася за царя Гороха. 2. Од страху моя душа в п’яти сховалася. 3. Дівчата як кров з молоком намагалися переспівати парубків. 4. Язикатій Хвесьці не можна казати нічого зайвого. Член речення А підмет Б присудок В додаток Г означення Д обставина
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1-д 2-б 3-г 4-в А буковка а-лишняя
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