Помогите даю 20 балов!!! Известно, что A - множество решений неравенства 2x - 1 lt; 5,8, B - множество решений неравенства x - 1 lt; m, где m - некоторое число. Укажите наименьшее натуральное значение m, при котором выполняетс...

Алгебра
Помогите даю 20 балов!!! Известно, что A - множество решений неравенства 2x - 1 lt; 5,8, B - множество решений неравенства x - 1 lt; m, где m - некоторое число. Укажите наименьшее натуральное значение m, при котором выполняется соотношение: a) A⊂B б) B⊂A
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 2 б) 3 Вроде так, может быть не правильно, так что перепроверь
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