В треугольнике ABC AC=BC высота АН равна 26 угол С равен 30 ° найдите АС
Математика
В треугольнике ABC AC=BC высота АН равна 26 угол С равен 30 ° найдите АС
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Из треугольника АНС: АС=13
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