Верны ли следующие суждения? А. Общим языком всех россиян является русский. Б. во в??ех школах России обучение ведётся только на русском языке... 1) верно толтко А. 2) верно. олько Б. 3) верны оба суждения. )4 оба суждения неверны
Обществознание
Верны ли следующие суждения? А. Общим языком всех россиян является русский. Б. во в??ех школах России обучение ведётся только на русском языке... 1) верно толтко А. 2) верно. олько Б. 3) верны оба суждения. )4 оба суждения неверны
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3) верны оба суждения.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Старые часы отстают на 20 секунд в час сколько времени они покажут через сутки после того как съел бы установили На 12:00 запиши решения под действ...
Алгебра
Помогите даю 20 балов!!! Известно, что A - множество решений неравенства 2x - 1 < 5,8, B - множество решений неравенства x - 1 < m, где m -...
Окружающий мир
Представь что ты инспектор который слелит за праильным сбором налогов. что ты ска??ешь человеку который не хочет платить налоги. 3 класс
Химия