Верны ли следующие суждения? А. Общим языком всех россиян является русский. Б. во в??ех школах России обучение ведётся только на русском языке... 1) верно толтко А. 2) верно. олько Б. 3) верны оба суждения. )4 оба суждения неверны

Обществознание
Верны ли следующие суждения? А. Общим языком всех россиян является русский. Б. во в??ех школах России обучение ведётся только на русском языке... 1) верно толтко А. 2) верно. олько Б. 3) верны оба суждения. )4 оба суждения неверны
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3) верны оба суждения.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Старые часы отстают на 20 секунд в час сколько времени они покажут через сутки после того как съел бы установили На 12:00 запиши решения под действ...
Ответить
Алгебра
Помогите даю 20 балов!!! Известно, что A - множество решений неравенства 2x - 1 < 5,8, B - множество решений неравенства x - 1 < m, где m -...
Ответить
Окружающий мир
Представь что ты инспектор который слелит за праильным сбором налогов. что ты ска??ешь человеку который не хочет платить налоги. 3 класс
Ответить
Химия
Помогите пожалуйста!
Ответить
Українська мова
Установіть відповідність між фразеологізмом у реченні та його синтаксичною ролл?? Речення 1. Ця подія відбулася за царя Гороха. 2. Од страху ...
Ответить