Верны ли следующие суждения? А. Общим языком всех россиян является русский. Б. во в??ех школах России обучение ведётся только на русском языке... 1) верно толтко А. 2) верно. олько Б. 3) верны оба суждения. )4 оба суждения неверны

Обществознание

Верны ли следующие суждения? А. Общим языком всех россиян является русский. Б. во в??ех школах России обучение ведётся только на русском языке... 1) верно толтко А. 2) верно. олько Б. 3) верны оба суждения. )4 оба суждения неверны

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