Ребят помогайттйе,срочняк как нужно 2 задание
Математика
Ребят помогайттйе,срочняк как нужно 2 задание
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)8×8-2=62см в кв или мм в квадрате
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