1)Прочитай названия животных. Подчеркни волнистой линией те,которые обитают на по??ях.КОЛОРАДСКИЙ ЖУК,ДЯТЕЛ,СЕРАЯ КУРОПАТКА,МЫШЬ-МАЛЮТКА,БЕЛКА ,СОВА, ПУСТЕЛЬГА, Дополни список своими примерами___________________________________...

Окружающий мир
1)Прочитай названия животных. Подчеркни волнистой линией те,которые обитают на по??ях.КОЛОРАДСКИЙ ЖУК,ДЯТЕЛ,СЕРАЯ КУРОПАТКА,МЫШЬ-МАЛЮТКА,БЕЛКА ,СОВА, ПУСТЕЛЬГА, Дополни список своими примерами______________________________________ ____________________________________
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В полевых биомах живет довольно много видов животных. В полях, которые граничат с лугами и перелесками, встречаются лисы, ласки и даже волки. Но самыми многочисленными обитателями полей являются грызуны. Один из самых известных полевых зверьков – крот, который практически всю жизнь проводит под землей. Хотя найти его совсем не просто, можно увидеть многочисленные тоннели, в которых он скрывается. а волнистой линией подчеркните колорадского жука , мышь малютка , серая куропатка и всё
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