Что такое по мысли Толстого "жизнь настоящая" и кто из героев романа "Воина и мир" ж??вет такой жизнью?Напишите пожалуйста сочиненение буду очень признателен

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Первое значение слова “настоящая” заключается в понимании жизни как жизни сейчас, в данный момент, жизни сегодняшним днем. Но в выражении “настоящая жизнь” скрыт более глубокий смысл. Наверное, перед миллионами людей не раз вставал вопрос, действи-| тельно ли их жизнь настоящая, такая, какой она и должна быть, действительно ли они живут правильно и нет другой, лучшей жизни. Вопрос о настоящей жизни поднимается и в произведении Л. Н. Толстого “Война и мир”. Эту проблему автор не мог обойти, так как роман — некий аналог Библии, а в ней, как известно, можно найти ответ почти на любой вопрос. Размышления героев на эту тему, их споры между собой, их толкование настоящей жизни заставляют и читателей задумываться над своей жизнью, над ее смыслом. Взгляды героев романа на поставленную проблему неодинаковы, и, когда читаешь эту книгу, следишь за мыслями одного, анализируешь сказанное другими. С кем-то ты соглашаешься, а точку зрения другого категорически отказываешься разделять, а может, и вовсе останешься при прежнем мнении, по-своему понимая настоящую жизнь. Взгляды эти формируются под влиянием различных факторов. Так, Андрей Болконский, разочаровавшись в прежнем, светском образе жизни — скучном и однообразном, — пытался найти жизнь подлинную на войне. Он жаждал славы, подвига, составлял стратегические планы и мечтал, как спасет армию в критический момент. Но после неба Аустерлица то, к чему он стремился на войне, отошло на второй план. Слава, великие люди (Наполеон) — все ничтожно перед вечностью. Болконский осознал, что это не есть настоящая жизнь, и его поиски такозой продолжились. Жизнь Пьера Безухова сначала составляли развлечения, выходы в свет, кутежи, рискованные пьяные забавы (история с медведем и квартальным) . Очевидно, с помощью всего этого он отвлекался от волнующих его проблем. Серьезная перемена в его взглядах произошла после встречи с масонами и вступления в это общество. Теперь для него открылась вера в братство людей, в нем проснулась добродетель, появилось желание помочь окружающим. С этой целью он уезжает в свое имение, где намеревается облегчить положение народа, построив больницы и школы. Вернувшись, он навещает своего друга князя Андрея. Между ними происходит серьезный разговор, более того, настоящий спор, в котором каждый пытался доказать правоту своих взглядов и убеждений. Болконский говорит, что его мудрость теперь — это жизнь для себя, потому что он обрел спокойствие только после того, как перестал жить для других. А Пьер возражает: как же любовь к ближнему и самопожертвование? Друзья не могут прийти к единому мнению потому, что находятся на различных стадиях духовного развития, имеют различный жизненный опыт. Но главное в другом: они не останавливаются в св другом: они не останавливаются в своих поисках настоящей жизни. (слушай если пишет скопировал это я в блокноте написал случайно. ;( )