Составьте формулы по валетности:CuPO4;ALN03;LiSO3;Fe(3-х валетного)OH
Химия
Составьте формулы по валетности:CuPO4;ALN03;LiSO3;Fe(3-х валетного)OH
Ответ(ы) на вопрос:
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Сu3(PO4)2 Al(NO3)3 Li2SO3 Fe(OH)3
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