Мини сочинение на тему "музыка лечит... музыка губит..."
Другие предметы
Мини сочинение на тему "музыка лечит... музыка губит..."
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Музыка - своеобразное лекарство для человеческой души. Именно так я бы хотела начать свое сочинение, ведь большинство подростков, таких как я , думают именно так. Современно общество разрабатывает много новых технологичных гаджетов, благодаря которым мы можем слушать музыку где угодно и как угодно. Эти волшебные мелодии помогают нам улететь в мир, где нет проблем или где есть только мы и наши мечты. С другой стороны большинство людей склоны к депресии. Они любят слушать грустную музыку когда им плохо, и от этого им становиться только хуже.Также если подойти с исторической точки зрения, сколько знаменитых композиторов было отравленно? Большая конкуренция происходила между ними в те времена. Каждый хотел быть лучшем, более талантливым и известным,чем кто-то другой, за что порой платились жизнью. Примером данной позиции служит известный композитор Моцарт, которого отравил собственный друг - композитор.Таким образом, музыка - это не только источних положительных эмоций, а также своеобразное лекарство, приняв которое можно серьезно пострадать.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Прочитай текст рубрики жил на свете человек. можно ли Владимира ивановича даля на??вать патриотом россии? потверди своё мнение фактом из его биогра...
Обществознание
Математика
Решить уравнением. Два трактора должны вспахать 219 га. Первый трактор в день может вспахать 14 га, а второй - 15 га. Через сколько дней после нача...