Мини сочинение на тему "музыка лечит... музыка губит..."

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Музыка - своеобразное лекарство для человеческой души. Именно так я бы хотела начать свое сочинение, ведь большинство подростков, таких как я , думают именно так. Современно общество разрабатывает много новых технологичных гаджетов, благодаря которым мы можем слушать музыку где угодно и как угодно. Эти волшебные мелодии помогают нам улететь в мир, где нет проблем или где есть только мы и наши мечты. С другой стороны большинство людей склоны к депресии. Они любят слушать грустную музыку когда им плохо, и от этого им становиться только хуже.Также если подойти с исторической точки зрения, сколько знаменитых композиторов было отравленно? Большая конкуренция происходила между ними в те времена. Каждый хотел быть лучшем, более талантливым и известным,чем кто-то другой, за что порой платились жизнью. Примером данной позиции служит известный композитор Моцарт, которого отравил собственный друг - композитор.Таким образом, музыка - это не только источних положительных эмоций, а также своеобразное лекарство, приняв которое можно серьезно пострадать.