Помогите плеас (√x - 4)(12 х2 +29х-8) =0 В первых скобках под корнем только х
Алгебра
Помогите плеас (√x - 4)(12 х2 +29х-8) =0 В первых скобках под корнем только х
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