Природное сообщество это-.... Помогите пожалуйста
Биология
Природное сообщество это-.... Помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Природное сообщество- это совокупность растений, животных, бактерий, грибов и условий абиотической среды на определенной территории. Такая естественная совокупность живых организмов и условий окружающей среды представляет собой единство биогеоценоза как особой живой системы- биосистемы.
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