У селянських хатах над обіднім столом підвішували а)цукрову голову б) лікарські т??ави в)часник від злих духів г) прянощі

История

У селянських хатах над обіднім столом підвішували а)цукрову голову б) лікарські т??ави в)часник від злих духів г) прянощі

Автор: Гость