У селянських хатах над обіднім столом підвішували а)цукрову голову б) лікарські т??ави в)часник від злих духів г) прянощі
История
У селянських хатах над обіднім столом підвішували а)цукрову голову б) лікарські т??ави в)часник від злих духів г) прянощі
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в)часник від злих духів
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