У селянських хатах над обіднім столом підвішували а)цукрову голову б) лікарські т??ави в)часник від злих духів г) прянощі

История
У селянських хатах над обіднім столом підвішували а)цукрову голову б) лікарські т??ави в)часник від злих духів г) прянощі
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в)часник від злих духів
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Выпишите из текста глаголы и выполните их морфологический разбор. Если бы вы при??ли в лес морозным январским днем, то вас поразило бы зимнее цар...
Ответить
Математика
7 и 8 задачи помогите умоляю очень надо
Ответить
Право
Помогите пожалйста написать пример правовой нормы, где есть гипотеза-диспозиция-??анкция.
Ответить
Математика
Придумайте сказку о сложение чисел с разными знаками
Ответить
Алгебра
Помогите плеас (√x - 4)(12 х2 +29х-8) =0 В первых скобках под корнем только х
Ответить