Помогите пож А1 и А2
Химия
Помогите пож А1 и А2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
W=m(вещества ) /m(раствора). Отсюда m(вещества)=W*m(раствора)=0,3*500=150 г2)m(вещества)=m(раствора)*W=200*0,15=30 г. Масса воды=m(раствора)-m(вещества)=200-30=170 г
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