Помогите пож А1 и А2

Гость: Гость:

W=m(вещества ) /m(раствора). Отсюда m(вещества)=W*m(раствора)=0,3*500=150 г2)m(вещества)=m(раствора)*W=200*0,15=30 г. Масса воды=m(раствора)-m(вещества)=200-30=170 г