2(x-3) упростить выражение
Математика
2(x-3) упростить выражение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
=2х-6)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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