2(x-3) упростить выражение

Математика
2(x-3) упростить выражение
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Гость:
=2х-6)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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