Составить краткое условие задачи в таблицу: На молочной ферме каждой корове в сут??и давали 3 кг сена. Это 1/9 часть всех кормов. Сколько всего кг кормов давали в сутки 65 коровам?

Математика

Составить краткое условие задачи в таблицу: На молочной ферме каждой корове в сут??и давали 3 кг сена. Это 1/9 часть всех кормов. Сколько всего кг кормов давали в сутки 65 коровам?

Автор: Гость