Подчеркни члены предложения , укажи какой частью речи они являются. Солнце состо??т из множества химических элементов

Русский язык
Подчеркни члены предложения , укажи какой частью речи они являются. Солнце состо??т из множества химических элементов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Солнце сказуемое, состоит подлежащие
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