Подчеркни члены предложения , укажи какой частью речи они являются. Солнце состо??т из множества химических элементов
Русский язык
Подчеркни члены предложения , укажи какой частью речи они являются. Солнце состо??т из множества химических элементов
Ответ(ы) на вопрос:
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Солнце сказуемое, состоит подлежащие
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