Найдите в каждом ряду лишнее слово. Составьте по образцу своё задание с несклоняе??ыми существительными, различающимися по роду.1. Моль, тюль, рояль, бюллетень, плетень. 2. Бандероль, вестибюль, магистраль, дрель. 3. Метро,...
Русский язык
Найдите в каждом ряду лишнее слово. Составьте по образцу своё задание с несклоняе??ыми существительными, различающимися по роду.1. Моль, тюль, рояль, бюллетень, плетень. 2. Бандероль, вестибюль, магистраль, дрель. 3. Метро, кафе, кофе, купе, кашне. 4. Тбилиси, Дели, Миссисипи, Токио
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2. Вестибюль 3.Кофе 4.Миссисипи
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
СРОЧНО ПОМОГИТЕ !!!!! Составьте схемы предложений(схемы типа [= –] ,[–=] и т.д) прошу срочно !!!! 1) А взглянешь на бледно-зеленое, усыпанное з...
Математика
Из одного города в другой выехал автомобиль со скоростью 80км/ч. Через 2,5 часа вслед за ним выехал второй автомобиль со скоростью 90км/ч, и в пунк...