Найдите в каждом ряду лишнее слово. Составьте по образцу своё задание с несклоняе??ыми существительными, различающимися по роду.1. Моль, тюль, рояль, бюллетень, плетень. 2. Бандероль, вестибюль, магистраль, дрель. 3. Метро,...

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Найдите в каждом ряду лишнее слово. Составьте по образцу своё задание с несклоняе??ыми существительными, различающимися по роду.1. Моль, тюль, рояль, бюллетень, плетень. 2. Бандероль, вестибюль, магистраль, дрель. 3. Метро, кафе, кофе, купе, кашне. 4. Тбилиси, Дели, Миссисипи, Токио

Автор: Гость