СРОЧНО ПОМОГИТЕ !!!!! Составьте схемы предложений(схемы типа [= –] ,[–=] и т.д) прошу срочно !!!! 1) А взглянешь на бледно-зеленое, усыпанное звездами небо, на котором ни облачка, ни пятна, и поймешь, почему теплый воздух не ...

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СРОЧНО ПОМОГИТЕ !!!!! Составьте схемы предложений(схемы типа [= –] ,[–=] и т.д) прошу срочно !!!! 1) А взглянешь на бледно-зеленое, усыпанное звездами небо, на котором ни облачка, ни пятна, и поймешь, почему теплый воздух не движим,почему природа настороже и боится шевельнуться: ей жутко и жаль утерять хоть одно мгновение жизни. 2) Если он не хотел, чтобы подстригали деревья, деревья оставались нетронутыми, если он просил простить или наградить кого-либо, заинтересованное лицо знало, что так и будет; он мог ездить на любой лошади, брать в замок любую собаку; рыться в библиотеке, бегать босиком и есть, что ему вздумается.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2)  (-=), (=-), (-=),(-=), (-=),(-( = в кружочке и дальше все = тоже), =,=,= и =)
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