Синтаксический разбор предложения. Весна - счастливое время года.
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Синтаксический разбор предложения. Весна - счастливое время года.
Ответ(ы) на вопрос:
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Весна - подлежащее; время - сказуемое; счастливое - определение; года - дополнение.
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