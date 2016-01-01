Помогите с упражнением 76

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Помогите с упражнением 76
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потом дети отбежали... - концовка (3) Ребята смели снег... - основная часть (2) Однажды снегопад... - зачин (1)
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