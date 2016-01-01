Составь и запиши в таблице 2 задачи, обратные данной. Реши их и запиши ответы в свободных клетках таблицы.

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Исходная задача: на столе лежало 10 яблок, Петя взял несколько. Сколько яблок осталось? первая задача: на столе лежало 10 яблок, Петя взял 4.Сколько яблок осталось? 10-4=6 вторая задача: Петя взял со стола 4 яблока, и на столе осталось 6 яблок. Сколько яблок было на столе? таблица состоит из 3граф- "было" , "взяли" ,"осталось" удачи!