Запишите четыре-пять примеров смешных названий стран, городов, рек и т.п, которые вы встречали в литературных сказках, например: Страна дураков, Изумрудный город. В скобках укажите, из каких сказок вы взяли примеры и кто их автор.
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Запишите четыре-пять примеров смешных названий стран, городов, рек и т.п, которые вы встречали в литературных сказках, например: Страна дураков, Изумрудный город. В скобках укажите, из каких сказок вы взяли примеры и кто их автор.
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Перу уругвай китай россия мексика
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