Запишите четыре-пять примеров смешных названий стран, городов, рек и т.п, которые вы встречали в литературных сказках, например: Страна дураков, Изумрудный город. В скобках укажите, из каких сказок вы взяли примеры и кто их автор.

Русский язык
Запишите четыре-пять примеров смешных названий стран, городов, рек и т.п, которые вы встречали в литературных сказках, например: Страна дураков, Изумрудный город. В скобках укажите, из каких сказок вы взяли примеры и кто их автор.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Перу уругвай китай россия мексика
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Выполнить деление подробно 1,488:124 0,3417:34 159,8:235 65,32:568
Ответить
Математика
Как из неправильной дроби выделить целую часть и дробную части
Ответить
Русский язык
Мини сочинение мой 1 учитель
Ответить
Обществознание
Что символизирует герб Тулы?
Ответить
Биология
Почему синяк изменяет цвет?
Ответить