Почему синяк изменяет цвет?
Биология
Почему синяк изменяет цвет?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это связано с разрушением мелких кровеносных сосудов и вытеканием крови в подкожно-жировую клетчатку. Кровь содержит красный гемоглобин, поэтому и синяк красного цвета. Через несколько часов под действием ферментов гемоглобин начинает разрушаться и превращается в вердоглобин, соединение синего цвета, поэтому место травмы синеет. При сильном кровоподтеке этот процесс идет медленнее и центральная часть синяка все еще сохраняет багровый оттенок. Следующий этап распада — биливердин, вещество зеленого цвета. Завершается процесс образованием желтого билирубина, и синяк становится желтым. Билирубин постепенно выводится с кровью из места травмы, и синяк исчезает.
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