Дайте оценку участию ссср в региональных и мировых конфликтах 1960-1980-х гг. Какую ро??ь сыграли эти конфликты?
История
Дайте оценку участию ссср в региональных и мировых конфликтах 1960-1980-х гг. Какую ро??ь сыграли эти конфликты?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В основном СССР оказывала военно-экономическую помощь, например: поставляли военную технику и инструкторов по обучению во Вьетнаме. СССР всегда участвовала в конфликтах наперекор американцем. Например: Брежнев боялся, что американцы первее введут войска в Афганистан, и там воцарится капитализм и поэтому сам ввел войска.
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