Дайте оценку участию ссср в региональных и мировых конфликтах 1960-1980-х гг. Какую ро??ь сыграли эти конфликты?

Гость: Гость:

В основном СССР оказывала военно-экономическую помощь, например: поставляли военную технику и инструкторов по обучению во Вьетнаме. СССР всегда участвовала в конфликтах наперекор американцем. Например: Брежнев боялся, что американцы первее введут войска в Афганистан, и там воцарится капитализм и поэтому сам ввел войска.