Дайте оценку участию ссср в региональных и мировых конфликтах 1960-1980-х гг. Какую ро??ь сыграли эти конфликты?

История
Дайте оценку участию ссср в региональных и мировых конфликтах 1960-1980-х гг. Какую ро??ь сыграли эти конфликты?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В основном СССР оказывала военно-экономическую помощь, например: поставляли военную технику и инструкторов по обучению во Вьетнаме. СССР всегда участвовала в конфликтах наперекор американцем. Например: Брежнев боялся, что американцы первее введут войска в Афганистан, и там воцарится капитализм и поэтому сам ввел войска.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
62-(116+x):5=34 нужно решение подскажите пожалуйста
Ответить
Русский язык
Образуй от существительных имена прилагательные трёх родов. Выдели окончания. ра??ость , счастье ,холод .море .
Ответить
Биология
Помогите пожалуйста))) У каких растений бывают однополые цветки? Если у растения е??ть и однополые, и обоеполые цветки, его тоже нужно выбрать. К...
Ответить
Математика
14+((42+х):23+21*17):6*7-(53*2-6)=453 спасибо
Ответить
Русский язык
Посогите с упражнением 77
Ответить