14+((42+х):23+21*17):6*7-(53*2-6)=453 спасибо
Математика
14+((42+х):23+21*17):6*7-(53*2-6)=453 спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14+((42+х):23+21*17):6*7-(53*2-6)=453 ➡️➡️➡️ ((42+х):23+357): 6•7-(106-6)=453-14; ➡️((42+х):23+357): 6•7- 100=439; ➡️((42+х):23+ 357):6•7=439+100; ➡️((42+х):23+357):6=539:7; ➡️((42+х):23+357)=77•6; ➡️(42+х):23= 462-357; ➡️(42+х)=105•23;➡️ х=2415-42; ➡️х= 2373. ➡️➡️➡️Проверка; 14+((42+2373):23+21•17):6•7-(53•2-6)= 14+((2415):23+357):6•7-(106-6)= 14+(105+357) : 6• 7-(100)= 14+462:6•7-100= 14+77•7-100= 14+539-100= 453.
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