Вероятность того,что стрелок при одном выстреле попадет 0,9. Стрелок произвел 3 выс??рела . найти вероятность того,что 1) только первый выстрел результативный. 2) хотя бы один выстрел результативный.

Математика

Вероятность того,что стрелок при одном выстреле попадет 0,9. Стрелок произвел 3 выс??рела . найти вероятность того,что 1) только первый выстрел результативный. 2) хотя бы один выстрел результативный.

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