Вероятность того,что стрелок при одном выстреле попадет 0,9. Стрелок произвел 3 выс??рела . найти вероятность того,что 1) только первый выстрел результативный. 2) хотя бы один выстрел результативный.
Математика
Вероятность того,что стрелок при одном выстреле попадет 0,9. Стрелок произвел 3 выс??рела . найти вероятность того,что 1) только первый выстрел результативный. 2) хотя бы один выстрел результативный.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. p(не попал) = 1-0,9=0,1 p(попасть один раз при трех выстрелах) = 0,9*0,1*0,1=0,009 2.р(хотя бы один) 1-0,9*0,9=0,271
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