СРОЧНО ! Нужен список главных событий в произведении "Слово о полку Игореве".

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“Слово о полку Игореве” имеет традиционную для древнерусской литературы композицию (построение) : зачин, основная часть, здравица в честь правителей. В развернутом зачине “Слова... ” автор излагает свою точку зрения на описываемые им события. Он намерен рассказать о походе Игоря все как было, без прикрас, “по былинам своего времени”. Боян (народный певец) же, если хотел кому песню сложить, то не следовал былинам, а “растекался мыслию по древу, серым волком по земле, сизым орлом под облаками”, вел свое повествование очень поэтически, образно. “Боян.. . не десять соколов на стадо лебедей напускал, но свои вещие персты на живые струны воскладал, они же сами провозглашали славу князьям”. Автор намечает хронологические границы повествования “Слова” “от старого Владимира (Святославича Киевского. — Авт. ) до нынешнего Игоря (Святославича Новгород-Северского. — Авт.) , который “заострил сердце свое мужеством, исполнившись ратного духа, навел свои храбрые полки на землю Половецкую за землю Русскую”. Начинается поход с грозного предзнаменования (солнечного затмения 1 мая 1185 года) . Игорь взглянул на светлое солнце и увидел, что от него все воины тьмою покрыты. Но князь не внемлет предостережению Неба, говорит своим воинам: “Братия и дружина! Лучше всем убитыми быть, чем плененными... ”, он не хочет бесславно дожидаться половцев, сидя дома. “Ум князя уступил страстному желанию” завоевать половецкие земли. “С вами, сыны русские, хочу сложить свою голову, или испить шеломом (шлемом. — Авт. ) Дона”. Намерение Игоря одобряет и его брат, “Буй Тур” (мужественный) Всеволод. И сказал брату Всеволод: “Оба мы Святославичи, седлай же, брат, своих борзых коней, а мои готовы, оседланы у Курска. А мои куряне — опытные воины: под трубами повиты, под шлемами взлелеяны, концом копья вскормлены... ”. Встретившись с братом, Игорь “вступил в золотое стремя”, т. е. выступил в поход. (Автор упоминает о золотом шлеме, стремени, седле, подчеркивая княжеский титул Игоря. ) В пути следования все предвещает князьям поражение: “...свист звериный встал, взбился Див (божество половцев. — Автор) , кличет на вершине дерева... ” — предупреждает своих о походе русичей. Уже не может быть речи о внезапности нападения, на которую так надеялся Игорь. Хищные птицы, волки, лисицы, предвкушая добычу, стремятся к войску. И рефреном (припевом) звучит фраза: “О Русская земля! Уже ты за (пограничным) холмом! ”. Игорево войско ночует в степи, а наутро рассеивает передовые отряды половцев, захватывая богатую добычу и полон. Себе Игорь берет только боевые знаки врагов. Еще одна ночевка в степи. “Дремлет в поле Олегово храброе гнездо. Далеко залетело! Не было оно в обиду порождено ни соколу, ни кречету, ни тебе, черный ворон, поганый половец! ” А между тем враги собираются огромными силами напасть на полки Игоря. С рассветом началось великое побоище. “Земля гудит, реки мутно текут, пыль поля покрывает... ” Храбро бьются русичи. “Куда ты, Тур, поскачешь, своим золотым шлемом посвечивая, — там лежат поганые головы половецкие... ” В лирическом отступлении, которым автор периодически прерывает, повествование, он вспоминает прошлое Руси и родоначальника нынешних князей Ольговичей — Олега Святославича. Он своими походами положил начало междоусобий в Русской земле, этим принес страшные последствия для населения Руси, т. к. “борьба князей против поганых прекратилась, ибо сказал брат брату: "Это мое, а то мое же". И стали князья про малое "это великое" говорить, а сами на себя крамолу ковать, а поганые со всех сторон приходили с победами на землю Русскую”. Описываемая битва длилась два дня, и закончилась полным разгромом русских. И пошел плач по земле от Киева до Чернигова по убитым, а поганые восторжествовали и стали брать дань по белке от двора. “Игорь-князь пересел с золотого седла в рабское”, т. е. попал в плен, будучи раненым в руку. Автор показывает, что поражение Игоря оказалось очень тяжелым для всей Русской земли, т. к. оно уничтожило плоды предыдущего победоносного похода