Спряжение глаголов крутиться, скручиваться, взлетать, шлёпать, наступить, повлекать,
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Спряжение глаголов крутиться, скручиваться, взлетать, шлёпать, наступить, повлекать,
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Крутиться-2 Скручиваться-1 Взлетать-1 Шлёпать-1 Наступить-2 Повлекать-1
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