Укажите множество решений неравенства: 81x^2gt;64 Помогите пж.
Математика
Укажите множество решений неравенства: 81x^2gt;64 Помогите пж.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х^2>64/81 х>8/9 только впереди плюс минус поставьте
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