От 2-х прист. (расст.350км) вышли 2 парохода в 11 часов на встречу друг другу. Скорость 1-го-32 км/час, скорость 2-го 38 км/час. В какое время они встретятся?

Математика

От 2-х прист. (расст.350км) вышли 2 парохода в 11 часов на встречу друг другу. Скорость 1-го-32 км/час, скорость 2-го 38 км/час. В какое время они встретятся?

Автор: Гость