От 2-х прист. (расст.350км) вышли 2 парохода в 11 часов на встречу друг другу. Скорость 1-го-32 км/час, скорость 2-го 38 км/час. В какое время они встретятся?
Математика
От 2-х прист. (расст.350км) вышли 2 парохода в 11 часов на встречу друг другу. Скорость 1-го-32 км/час, скорость 2-го 38 км/час. В какое время они встретятся?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)32+38=70(км)-общая скорость 2)350/70=5(ч)-время 3)11+5=16(ч) Ответ:они встретятся в 16:00
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