По физической карте России в атласе определитеи выпишите все реки,которые впадаю?? в Карское море

География
По физической карте России в атласе определитеи выпишите все реки,которые впадаю?? в Карское море
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Обь ,Енисей, Таз, Пур, Яна
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