Подпиши названия изображенных объектов природы.
Окружающий мир
Подпиши названия изображенных объектов природы.
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Гость:
Из меня плохой грибник, но по-моему слева лисичка.
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