Помогите пожалуйста очень срочно надо ! Подумайте: почему в Осе установлен памят??ик Пугачеву и его сподвижникам, а в Кунгуре увековечили защитников города, отразивших нападение войск Пугачева ? Заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО ! Пом...
Литература
Помогите пожалуйста очень срочно надо ! Подумайте: почему в Осе установлен памят??ик Пугачеву и его сподвижникам, а в Кунгуре увековечили защитников города, отразивших нападение войск Пугачева ? Заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО ! Помогите пожалуйста прям очень при очень на сегодня нужно )!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ребёнок берет пример со своих родителей! Он поступает, ведет себя как кумир(Мама или папа).. Плохие слова и действия близких может повредить на будущее маленького человека.. Например: мама и папа распивают спиртные напитки на глазах ребенка следовательно малыш(ка) понимает, что это можно делать так же как: курить, выражаться цензурой... Если родители беззаботны о своей жизни и о жизни ребенка, то можно сделать вывод, что таких же людей станет больше в будущем взяв пример со своего близкого... Нужно становится не таким как твой кумир, а таким какой ты есть, если вы замечаете что ваши родители совсем на вас не находят время, не надо расстраиваться, нужно сделать так, что бы ВАШИ дети были обеспечены, была крыша над головой и вести себя прилично....Ваш кумир не кумир, пример для подражанья это ты сам))))
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