Сколько л.аммиака(в пересчете на н.у.) нужно пропустить через раствор,содержащий 2 ??оля фосфорной кислоты,чтобы получить гидрофосфат аммония?

Химия

Сколько л.аммиака(в пересчете на н.у.) нужно пропустить через раствор,содержащий 2 ??оля фосфорной кислоты,чтобы получить гидрофосфат аммония?

Автор: Гость