Сколько л.аммиака(в пересчете на н.у.) нужно пропустить через раствор,содержащий 2 ??оля фосфорной кислоты,чтобы получить гидрофосфат аммония?

Химия
Сколько л.аммиака(в пересчете на н.у.) нужно пропустить через раствор,содержащий 2 ??оля фосфорной кислоты,чтобы получить гидрофосфат аммония?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
XL          2mol                 2NH3+H3PO4=(NH4)2HPO4 44.8L    1mol x=44.8·2/1=89.6L
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