Мальчик купил одинаковые альбом для рисование 2 для себя и 3 для друзей за пакупку ??н патрател 40 грн сколько денег ему должны вернуть
Математика
Мальчик купил одинаковые альбом для рисование 2 для себя и 3 для друзей за пакупку ??н патрател 40 грн сколько денег ему должны вернуть
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)2+3=5(альб.) 2)40/5=8(грн.) 3)8*3=24(грн.) Ответ: 24 грн.
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