Мальчик купил одинаковые альбом для рисование 2 для себя и 3 для друзей за пакупку ??н патрател 40 грн сколько денег ему должны вернуть

Математика

Мальчик купил одинаковые альбом для рисование 2 для себя и 3 для друзей за пакупку ??н патрател 40 грн сколько денег ему должны вернуть

Автор: Гость