Рассмотрите отделы позвоночника у городского сизого голубя.Назовите их.
Биология
Рассмотрите отделы позвоночника у городского сизого голубя.Назовите их.
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Грудной, крестцовый и хвостовой отделы
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