Дүкенге әрқайсында 40л 6 бидон өсімдік майын әкелді. Бір күн ішінде әкелінген майдың сегізден бір бөлігі сатылды. қанша литр май қалды?.
Математика
Дүкенге әрқайсында 40л 6 бидон өсімдік майын әкелді. Бір күн ішінде әкелінген майдың сегізден бір бөлігі сатылды. қанша литр май қалды?.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40*6=240л барлығы 240*(1/8)=30 240-30=210л май қалды
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