Как вы думаете, почему на щите героя Гефест изобразил сцены сельского труда и праздничного танца юношей и девушек? (илиада, песнь 18)

Литература

Как вы думаете, почему на щите героя Гефест изобразил сцены сельского труда и праздничного танца юношей и девушек? (илиада, песнь 18)

Автор: Гость