В сухие годы кольца бывают узкие.подчеркни глаголы в неопр форме
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В сухие годы кольца бывают узкие.подчеркни глаголы в неопр форме
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здесь нету глаголов в неопр форме
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