Вы с друзьями отмечали НГ. Уеденившись в комнате, вы не заметили, как компания ушла на улицу и закрыла квартиру на ключ. Изнутри квартира не открывается. Телефон поврежден. Ваши действия?(дайте развернутый ответ

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Вы с друзьями отмечали НГ. Уеденившись в комнате, вы не заметили, как компания ушла на улицу и закрыла квартиру на ключ. Изнутри квартира не открывается. Телефон поврежден. Ваши действия?(дайте развернутый ответ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сохраняю спокойствие. Жду, пока вернутся хозяева. Если долго никто не приходит, открываю окно и стараюсь привлечь внимание прохожих или соседей. Прошу их позвонить моим родителям и сообщить, где я и что со мной.
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