Решить уравнение (5 1/6-х)*2,7-1 3/14=3 2/7
Математика
Решить уравнение (5 1/6-х)*2,7-1 3/14=3 2/7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(5 1/6-х)*2.7=3 2\7-1 3/14 (5 1/6-х)*2,7=2 1/4 5 1/6-х=2 1\4:2 7\10 5 1/6-х=5\6 -х=-31\6-5\6 х=6
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