Подготовьте комплексную характеристику природы одной из выделенных частей(рельеф,климат,реки,природные зоны,полезные ископаемые)

География
Подготовьте комплексную характеристику природы одной из выделенных частей(рельеф,климат,реки,природные зоны,полезные ископаемые)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Европейский Юг — один из самых благоприятных для жизни людей районов России. Это проявляется не только в редком сочетании прекрасных почв, климата, растительности, но и в исключительном природном разнообразии. 
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