Подготовьте комплексную характеристику природы одной из выделенных частей(рельеф,климат,реки,природные зоны,полезные ископаемые)
География
Подготовьте комплексную характеристику природы одной из выделенных частей(рельеф,климат,реки,природные зоны,полезные ископаемые)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Европейский Юг — один из самых благоприятных для жизни людей районов России. Это проявляется не только в редком сочетании прекрасных почв, климата, растительности, но и в исключительном природном разнообразии.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Пшеницей в хозяйстве было засеяно 14 га или 35% от всей площади посевов. Сколько процентов от всей площади посевов занимает гречиха, которой засеян...
Английский язык
Русский язык
Русский язык