Изобразите на координатной прямой пересечение множеств решений неравенств и зап??шите с промежутками xgt;2 xgt;7

Алгебра
Изобразите на координатной прямой пересечение множеств решений неравенств и зап??шите с промежутками xgt;2 xgt;7
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Вы с друзьями отмечали НГ. Уеденившись в комнате, вы не заметили, как компания ушла на улицу и закрыла квартиру на ключ. Изнутри квартира не открыв...
Ответить
Русский язык
Прочитай все слова по порядку, и у тебя получится скороговорка.напиши её. обозначь в словах ударение. окунь, кофе, болото, молоко, лагерь, кожа, кр...
Ответить
Биология
СРОЧНО!!!!НАПИШИТЕ СОЦВЕТИЕ И ПЛОДЫ СЕМЕЙСТВА ЗЛАКОВЫХ.ОЧЕНЬ НУЖНО!!!
Ответить
Математика
Решить уравнение (5 1/6-х)*2,7-1 3/14=3 2/7
Ответить
География
Подготовьте комплексную характеристику природы одной из выделенных частей(рельеф,климат,реки,природные зоны,полезные ископаемые)
Ответить