Изобразите на координатной прямой пересечение множеств решений неравенств и зап??шите с промежутками xgt;2 xgt;7

Алгебра

Изобразите на координатной прямой пересечение множеств решений неравенств и зап??шите с промежутками xgt;2 xgt;7

Автор: Гость