В треугольнике ABC известно, что,AB=BC=15, AC=24,AC=24. Найдите длину медианы BM.

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Треугольник АВС равнобедренный, тогда ВМ - медиана, биссектриса и высота.Значит, треугольник АВМ - прямоугольный. Тогда ВМ²=АВ²-АМ²ВМ²=15²-12²=225-144=81ВМ=9.