Все слова в которой являются названиями частей речи: а.междометие,деепричастие,лексика,морфемика б.предлог,местоимение,суффикс,основа в.имя существительное,местоимение,глагол,имя прилагательное г.имя существительное,местоим...
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Все слова в которой являются названиями частей речи: а.междометие,деепричастие,лексика,морфемика б.предлог,местоимение,суффикс,основа в.имя существительное,местоимение,глагол,имя прилагательное г.имя существительное,местоимение,причастие,приставка.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В.) сущ., прил., мест., гл.,
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