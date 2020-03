Напишите пожалуйста рецепт блюда небольшой на немецком языке с переводом. Спасиб?? большое!

Гость: Гость:

Französische Zwiebelsuppe für 6 Portionen 500 g Zwiebeln abziehen, halbieren, in dünne Scheiben schneiden. 50 g Butter oder Margarine zerlassen, die Zwiebelscheiben darin andünsten. 750 ml Fleischbrühe hinzugießen, kochen lassen. 125 ml Weißwein in die Suppe geben, mit Salz, geschrotetem weißem Pfeffer abschmecken. 2 Scheiben Weißbrot in sehr kleine Würfel schneiden. 30 g Butter zerlassen, die Weißbrotwürfel darin goldgelb rösten. Die Zwiebelsuppe in 6 Tassen füllen, die Weißbrotwürfel darauf verteilen. 50 g Parmesan-Käse darüber geben, unter dem vorgeheizten Grill überbacken, sofort servieren. Kochzeit etwa 20 Minuten. Pro Portion: Eiweiß 6 g, Fett 15 g, Kohlenhydrate 13 g, kJ 939, kcal 224. Французский луковый суп на 6 порций 500 г репчатого лука очистить, разрезать на половинки, нарезать тонкими ломтиками. 50 г масла или маргарина растопить, поджарить на нем ломтики лука. Добавить 750 мл мясного бульона, довести до кипения. Добавить 125 мл белого вина, посолить, поперчить крупно молотым белым перцем. 2 ломтя белого хлеба нарезать на очень мелкие кубики. Растопить 30 г масла и поджарить хлебные кубики до золотистого цвета. Луковый суп разлить по 6 пиалам, посыпать каждую порцию хлебными кубиками. Добавить сверху 50 г сыра Пармезан, поставить в гриль. Суп готов, когда расплавится сыр. Сразу же подать на стол. Время приготовления примерно 20 минут. На одну порцию: белок 6 г, жир 15 г, углеводы 13 г, 939 кДж, 224 ккал 2 года назад