Помогите сочинить стих по окружающему миру. Тема стиха: Формы Рельефа

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Вот заданье выдал шеф- Рассказать вам про рельеф. По своей форме он очень разный И равнинный есть и горастый. Альпинистов всех с утра, На свиданье ждёт…(Гора) Горной ямы берегись, Тут сорваться страшно! И легко свалиться вниз, Как с высокой башни…(Пропасть) Я гнездо орла искал, На вершине острых…(Скал) Выше я чем все соседки- Горные вершины. Для меня совсем не редки Снежные лавины…(Пик) взято с сайта http://mirdetstva5.ru/zagadki-pro-gory Вы загадки отгадали О рельефе все узнали,