Помогите сочинить стих по окружающему миру. Тема стиха: Формы Рельефа

Окружающий мир
Помогите сочинить стих по окружающему миру. Тема стиха: Формы Рельефа
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот заданье выдал шеф- Рассказать вам про рельеф. По своей форме он очень разный И равнинный есть и горастый. Альпинистов всех с утра,  На свиданье ждёт…(Гора)  Горной ямы берегись,  Тут сорваться страшно!  И легко свалиться вниз,    Как с высокой башни…(Пропасть) Я гнездо орла искал,  На вершине острых…(Скал)  Выше я чем все соседки-  Горные вершины.  Для меня совсем не редки  Снежные лавины…(Пик) взято с сайта http://mirdetstva5.ru/zagadki-pro-gory Вы загадки отгадали О рельефе все узнали,
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